Wahl in Italien Die AfD jubelt

»Wir jubeln mit Italien!«, erklärte die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch am späten Sonntagabend bei Twitter. Mit Verweis auf die jüngsten Wahlen in Schweden, bei denen ebenfalls die Rechte erfolgreich war, schrieb sie weiter: »Schweden im Norden, Italien im Süden: Linke Regierungen sind so was von von gestern.« Ihr Parteikollege Malte Kaufmann twitterte , es sehe nach einem »tollen Ergebnis« für Meloni und ihr Rechtsbündnis aus: »Ein guter Tag für Italien – ein guter Tag für Europa.«