Italienische Küche und das Weltkulturerbe Die alles entscheidende Carbonara-Frage

Carbonara? Wurde in Chicago erfunden. Panettone und Tiramisu? Erfindungen der Industrie. Und der beste Parmesan der Welt? Kommt aus Wisconsin.

Konfrontiert man Menschen in Italien mit diesen Thesen, muss man sich auf emotionale Streitgespräche gefasst machen. Vielleicht war das auch Alberto Grandis Kalkül. Denn nachdem der Historiker aus Parma diese Forschungsergebnisse in der »Financial Times« zum Besten gab, eskalierte der Protest in seiner Heimat bis in höchste Ebenen der Politik.