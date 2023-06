In Ateret, in der Nähe des palästinensischen Dorfes Umm Safa, hatten Siedler am Samstag Autos in Brand gesteckt. Auf einem Video ist zu sehen, wie Männer mit Gewehren in die Richtung einer Person schossen, die auf Arabisch schrie. Die israelische Polizei erklärte am Sonntag, mehrere Verdächtige seien mit Autos nach Ateret gefahren. Als die Polizei versuchte, die Autos abschleppen zu lassen, habe sich »eine Gruppe von Randalierern« versammelt und die Straße blockiert. Steine seien geflogen und das Tor der Siedlung beschädigt worden. Die israelische Armee teilte mit, sie habe einen Soldaten festgenommen, der verdächtigt werde, an einer »gewaltsamen Konfrontation« in Umm Safa beteiligt gewesen zu sein.