Das Aufhängen und Zeigen der palästinensischen Flagge ist in Israel grundsätzlich nicht verboten. Die Flaggen dürfen jedoch entfernt werden, wenn sie die »öffentliche Ordnung gefährden«. Von diesem Recht machten die israelischen Behörden in der Vergangenheit regelmäßig Gebrauch. Immer wieder kommt es dabei auch zu Konfrontationen.

Ganze Reihe neuer Strafmaßnahmen gegen Palästinenser

Anlass für die Anordnung ist ein Vorfall der vergangenen Woche: Bei Feierlichkeiten zur Freilassung eines Palästinensers im Norden Tel Avivs waren palästinensische Flaggen geschwenkt worden. Der Mann war 1983 wegen des Mordes an einem israelischen Soldaten verurteilt worden. Am Wochenende waren zudem bei einer Demonstration gegen die neue Regierung in Tel Aviv vereinzelt palästinensische Flaggen zu sehen.