Mit seinem Gang über den Tempelberg in Jerusalem hat Itamar Ben-Gvir in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt. In vielen Teilen der Welt wurde der Besuch als Provokation empfunden. Am Donnerstag hat sich nun der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf Antrag Chinas und der Vereinigten Arabischen Emirate am Donnerstag mit dem umstrittenen Besuch des rechtsextremen israelischen Sicherheitsministers.