Viele Expertinnen und Experten fürchten eine Welle von Privatisierungen, so wie in den Neunzigerjahren, als der IWF das Land schon einmal hart an die Kandare genommen hatte. Auch der jetzige IWF-Kredit hat bereits konkrete Auswirkungen: Die Regierung muss auf Druck aus Washington radikal bei den Universitäten sparen, mehrere Fakultäten wurden bereits dichtgemacht. Auch der staatliche Stromanbieter soll in den kommenden Monaten laut Medienberichten ein Fünftel seiner Angestellten entlassen.

Tatsächlich hat Kenia ein großes Problem mit ausufernder Korruption und aufgeblähten staatlichen Strukturen, der IWF-Kredit zwingt die Regierung immerhin zu einem gewissen Maß an Transparenz. Doch das Sparprogramm kommt zu einer Zeit, in der in weiten Teilen des Landes Dürre herrscht, sich mehrere Krisen überlagern, eigentlich investiert werden müsste. Die IWF-Konditionen lassen solche Notfallausgaben in enger Absprache zu, eine Sprecherin versichert auf SPIEGEL-Anfrage, dass eine »armutsgerechte Konsolidierung« vereinbart worden sei.

Doch mehrere Studien zeigen, dass vergangene IWF-Kredite und die damit einhergehenden Bedingungen negative Folgen für afrikanische Länder hatten. Eine in der Fachzeitschrift »Lancet« veröffentlichte Analyse legt zum Beispiel nahe, dass die auferlegte Austeritätspolitik in Westafrika die öffentlichen Gesundheitssysteme geschwächt und damit den Ebola-Ausbruch 2014 begünstigt habe. Zwar verpflichten sich Regierungen und der IWF, essenzielle soziale Ausgaben trotz Sparmaßnahmen aufrechtzuerhalten, doch in der Praxis wird das nicht immer umgesetzt.