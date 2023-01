Beobachterinnen und Beobachter mutmaßen trotz Arderns Beteuerungen, dass Hass gegen sie eine Rolle beim Rücktritt spielte. Die frühere Premierministerin Helen Clark, Neuseelands erste gewählte Regierungschefin, sagte, Ardern sei während ihrer Amtszeit »beispiellosen« Angriffen ausgesetzt gewesen.

»Einem Maß an Hass und Bosheit ausgesetzt, das beispiellos ist«

»Der Druck auf Premierminister ist immer groß, aber in dieser Ära von Social Media, Clickbait und 24/7-Medienzyklen ist Jacinda einem Maß an Hass und Bosheit ausgesetzt, das meiner Erfahrung nach in unserem Land beispiellos ist«, sagte sie. »Unsere Gesellschaft könnte jetzt sinnvollerweise darüber nachdenken, ob sie die übermäßige Polarisierung, die Politik zu einem zunehmend unattraktiven Beruf macht, weiterhin tolerieren will.«