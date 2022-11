Der Sonderermittler gegen Donald Trump wird aus Den Haag eingeflogen. Seit Jahren arbeitet Jack Smith in der niederländischen Stadt als Chefankläger am Sondertribunal zu Kriegsverbrechen im Kosovo. Jetzt bekommt der erfahrene Jurist in seiner Heimat einen Posten mit gewaltiger politischer Sprengkraft: Als Sonderermittler wird Smith die Untersuchungen der US-Justiz zum früheren Präsidenten Trump übernehmen – und das zwei Jahre vor der Präsidentschaftswahl 2024, bei der Trump erneut antreten will.