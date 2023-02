Wenige Tage vor Ausbruch des Krieges landet SPIEGEL-Auslandsreporterin Alexandra Rojkov in Kiew. In ihrem Koffer: eine kugelsichere Weste und ein Helm. Von den Beamten am Flughafen wird sie dafür ausgelacht: »Die haben sich total lustig gemacht über mich. Weil damals Krieg etwas völlig Absurdes war.«

Kurz darauf wird aus der absurden Vorstellung schreckliche Realität . In dieser Folge von SPIEGEL Daily erzählen uns vier SPIEGEL-Reporterinnen und -Reporter von ihren Recherchen und den Wendepunkten in zwölf Kriegsmonaten.

Oft sind es Momente, die den Krieg selbst, aber auch den Blick der Welt auf das Geschehen vor Ort entscheidend verändert haben. Zum Beispiel: Butscha .

Als SPIEGEL-Reporter Thore Schröder Anfang April 2022 zusammen mit einer Fotografin nach Butscha fährt, kommen beide an einem weißen Kombi vorbei. Auf den Türen das Wort »Deti«, Russisch für »Kinder«. Die Reifen des Autos sind platt, die Front eingedrückt, die Scheiben zersplittert.

»Butscha hat uns klargemacht, dass auf dieser Grundlage so schnell kein Frieden mit Russland möglich ist.«

Monate später gelingen der ukrainischen Armee Erfolge, im Osten und im Süden des Landes. Russische Truppen müssen sich aus Charkiw und Cherson zurückziehen. SPIEGEL-Reporter Alexander Sarovic recherchiert in beiden Städten: »Charkiw war militärisch ein Wendepunkt, weil die Ukrainer hier gezeigt haben, dass sie auch Offensiven durchführen können«. Dagegen sei die Befreiung von Cherson eher ein psychologischer und moralischer Wendepunkt gewesen.

Ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn tritt eine nächste Phase ein: In einem Hotel in Kiew erlebt SPIEGEL-Reporter Christian Esch die gezielten russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Ukraine mit Raketen und Drohnen. Die Erschütterungen der ersten Attacken kann Esch bis ins Badezimmer seines Zimmers spüren. Russland verlegt den Kampf jetzt weit hinter die Frontlinien.

»Ich würde schon sagen, dass es ein Wendepunkt war. Es war klar, es geht nicht um Kämpfe in einzelnen Gebieten im Osten und Süden, sondern es geht ums Ganze. Das Angriffsziel ist das Leben in den Großstädten. Es soll gar nicht möglich sein, in ein halbwegs ziviles Leben zurückzukehren.«

