In Brasilien kommt es bei der Präsidentenwahl Anfang Oktober wie erwartet zu einem Duell zwischen dem rechtspopulistischen Amtsinhaber Jair Bolsonaro und dem linken Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro (67) wurde am Sonntag in Rio de Janeiro offiziell zum Kandidaten der Liberalen Partei gekürt. Lula (76) war bereits am Donnerstag von seiner Arbeiterpartei PT nominiert worden.