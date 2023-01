Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat sich nach den Ausschreitungen Tausender Anhänger in seinem Heimatland in ein US-Krankenhaus bringen lassen. Bolsonaro leide eigenen Angaben zufolge unter starken Bauchschmerzen und sei in einer Klinik in der US-Stadt Orlando, berichtete die brasilianische Zeitung »O Globo«. Seine Frau Michelle Bolsonaro bestätigte auf Instagram, dass ihr Mann wegen Bauchschmerzen »unter Beobachtung im Krankenhaus« sei.