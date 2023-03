Am 8. Januar hatten Anhänger Bolsonaros, die den Wahlsieg Lulas nicht anerkennen wollten, Kongress, Regierungssitz und Obersten Gerichtshof in Brasília gestürmt und erhebliche Schäden verursacht. Das Oberste Gericht mit Sitz in der Hauptstadt untersucht unter anderem die »geistige Urheberschaft« und die Rolle Bolsonaros.

Der Ex-Staatschef ist Teil mehrerer Ermittlungen, die zu Haftstrafen führen und Bolsonaro damit bei den Präsidentschaftswahlen in Brasilien 2026 auf jeden Fall unwählbar machen könnten. Vor seinem Abflug in Orlando hatte Bolsonaro »CNN Brasil« gesagt, in der Heimat nicht Oppositionsführer werden zu wollen. Er werde sich aber weiter für seine Partei engagieren. So wolle er etwa durch Brasilien reisen und mit Anhängern sprechen.