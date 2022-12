Sechs Wochen nach seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien hat der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro erstmals öffentlich über seine Abwahl gesprochen. »Ich habe praktisch 40 Tage lang geschwiegen«, sagte Bolsonaro am Freitag vor dem Präsidentenpalast in Brasília. »Es schmerzt, es schmerzt in meiner Seele«, fügte der Politiker hinzu, der am 1. Januar sein Amt an seinen linksgerichteten Rivalen Luiz Inácio Lula da Silva übergeben muss.