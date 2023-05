So sei es möglich gewesen, Impfbescheinigungen auszustellen und damit Maßnahmen zur Bekämpfung von Corona zu umgehen, die Behörden in Brasilien und den USA aufgestellt hatten. Die mutmaßlichen Täter, so die Polizei, hätten »ideologische Gründe« dafür gehabt.

Bolsonaro hatte wiederholt die Gefahren des Coronavirus heruntergespielt, selbst als das Gesundheitssystem des Landes völlig überlastet war und schon viele tausend Tote zu beklagen waren. Zudem agitierte er öffentlich gegen Coronaimpfungen. Unter anderem sagte er, sich selbst nie impfen zu lassen.