»Bolsonaro raus« Zehntausende demonstrieren in Brasilien gegen ihren Staatschef

Jair Bolsonaros verliert durch seine umstrittene Corona-Politik in der brasilianischen Bevölkerung an Zustimmung. Am Samstag gingen erneut Menschen auf die Straße. Sie warfen dem Staatschef »Völkermord« vor.