Für 20 Millionen Dollar Thailändische trans Unternehmerin kauft Miss-Universe-Wettbewerb

Schlechterer Zugang zu Gesundheitsversorgung

Laut dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen haben queere Personen in Thailand einen schlechteren Zugang zu Gesundheitsversorgung, ihre Arbeitsplätze sind unsicherer.

Der Miss Universe-Wettbewerb findet jedes Jahr statt, war zwischen 1996 und 2002 im Besitz von Donald Trump und wird in 165 Ländern ausgestrahlt. Die nächste Wahl findet im Januar in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana statt.

In der Vergangenheit stand der Wettbewerb immer wieder in der Kritik, Mädchen und jungen Frauen ein gefährliches Körper- und ein rückständiges Frauenbild zu vermitteln. Er wurde aber von Teilnehmerinnen auch für politische Botschaften genutzt. Wie etwa im Jahr 2021, als die Teilnehmerin Thuzar Wint Lwin aus Myanmar auf die verheerende Menschenrechtslage in ihrer Heimat nach dem Putsch des Militärs aufmerksam machte. »Unser Volk stirbt und wird jeden Tag vom Militär erschossen«, sagte sie in ihrem Appell.