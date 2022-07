US-Präsident Joe Biden hat sich gegen Kritik an seinem bevorstehenden Besuch in Saudi-Arabien gewehrt. »Von Anfang an war es mein Ziel, die Beziehungen zu einem Land, das seit 80 Jahren ein strategischer Partner ist, neu auszurichten, aber nicht abzubrechen«, schrieb Biden in einem Gastbeitrag für die »Washington Post«. »Ich weiß, dass es viele gibt, die mit meiner Entscheidung, nach Saudi-Arabien zu reisen, nicht einverstanden sind.« Er versicherte, Menschenrechte blieben eine Priorität. Bei seiner ersten Nahost-Reise als Präsident wird Biden am Mittwoch in Israel erwartet. Am Freitag will er nach Saudi-Arabien weiterreisen.