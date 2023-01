Wie ist es Marsalek gelungen, einen Fuß in Österreichs Verfassungsschutz zu bekommen? Um das zu verstehen, muss man wissen, was damals in der Skandal-erschütterten Behörde los war. Eine Fraktion von Verfassungsschützern hatte über Jahre versucht, das »Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung« (BVT) unter Kontrolle zu bringen. Die Gruppe soll die eigenen Vorgesetzten sabotiert und Staatsgeheimnisse weitergegeben haben. Ausgerechnet an diese abtrünnigen Verfassungsschützer geriet Jan Marsalek.