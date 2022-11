In mehreren Präfekturen Japans heulen die Sirenen. Am Dienstag wurde das Notfallwarnsystem des Landes »J-Alert« aktiviert, nachdem Nordkorea erneut Raketen abgefeuert hatte. Die Raketentests sorgten für Verunsicherung in der japanischen Bevölkerung.

O-Töne:

»Es ist einfach beängstigend.«

»Ich habe überlegt, mich mit meinem Sohn unter einem Tisch zu verstecken. Wir sollten das nicht unterschätzen und davon ausgehen, dass es immer gut geht.«

»Wenn der Alarm ausgelöst wird, müssen wir abwägen, ob wir zum Fischen rausfahren können. Das wird Auswirkungen auf unser Geschäft haben. Ich bin sehr besorgt.«

Der Zug- und U-Bahn-Betrieb in den Präfekturen Niigata und Miyagi wurde eingestellt. Die Menschen in Japan kamen aber wohl mit einem Schrecken davon.

Yasukazu Hamada, japanischer Verteidigungsminister:

»Wir haben befürchtet, dass die Rakete, die gegen 7:40 Uhr gestartet wurde, über Japan fliegen könnte. Deshalb haben wir Alarm ausgelöst. Später haben wir jedoch festgestellt, dass die Rakete nicht über Japan flog und im Himmel über dem Japanischen Meer verschwand. Daher möchten wir unsere Ankündigung korrigieren.«

Nordkorea hatte am Donnerstagmorgen japanischer Ortszeit offensichtlich drei ballistische Raketen in Richtung offenes Meer abgeschossen. Es habe keine Schäden durch die Raketen gegeben, so die Regierung in Tokio. Es gab aber zunächst Verwirrung bei der genauen Bestimmung des Raketentyps.

Yasukazu Hamada, japanischer Verteidigungsminister:

»Eine der Raketen flog in einer Höhe von 2000 Kilometern, hatte eine Reichweite von 750 Kilometern und landete in den Gewässern des Japanischen Meeres. Wir glauben, dass es sich um eine ballistische Mittelstreckenrakete handelte.«

Bei einer der Raketen habe es sich möglicherweise sogar um eine Interkontinentalrakete mit großer Reichweite gehandelt, erklärten die Regierungen in Südkorea und Japan. Auch das US-Außenministerium verurteilte den Test am Mittwoch. Bei dem Abschuss handle es sich um eine »klare Verletzung mehrerer Resolutionen des Uno-Sicherheitsrats«, so Ned Price, Sprecher des US-Außenministeriums.

Schon tags zuvor hatte Nordkorea mindestens 23 Raketen abgefeuert – so viele wie noch nie an einem Tag. Eine davon landete zum ersten Mal weniger als 40 Meilen vor der südkoreanischen Küste, was das Seoul veranlasste, selbst Raketen abzuschießen.

Die jüngsten nordkoreanischen Raketentests wurden in Südkorea als Reaktion auf die größte Luftwaffenübung der südkoreanischen und US-amerikanischen Streitkräfte seit mehreren Jahren gesehen. Die nordkoreanische Führung behauptet, dass bei einigen Übungen ein Angriff auf ihr Land simuliert werde. Die USA und Südkorea sagen, die Übungen seien rein defensiv und notwendig, um Bedrohungen aus dem Norden abzuwehren.