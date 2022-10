Hintergrund von Japans Aufrüstungsbemühungen ist den Berichten nach neben der Bedrohung durch Nordkorea auch das wachsende militärische Machtstreben Chinas in der Region.

Von Nordkorea abgefeuerte ballistische Raketen hatten in Japan Anfang Oktober Raketenalarm ausgelöst, was nur selten vorkommt. Pjöngjang hatte die Rakete in großer Höhe über Japan in den Pazifischen Ozean gefeuert. Der Vorfall hatte für Empörung gesorgt, Premierminister Fumio Kishida verurteilte die »barbarischen« Handlungen Nordkoreas kurz darauf scharf.