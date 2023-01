In Vorbereitung auf einen möglichen militärischen Konflikt erwägt Japan einem Medienbericht zufolge die Einrichtung Dutzender Munitions- und Waffendepots auf ihren Inseln vor der chinesischen Küste. Japanische Streitkräfte, die diese Inseln im Kriegsfall verteidigen sollen, hätten so besseren Zugang zu Nachschub, berichtete die japanische Wirtschaftszeitung »Nikkei Asia« am Samstag unter Berufung auf entsprechende Überlegungen im Verteidigungsministerium.