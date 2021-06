Cyberwaffen, Amphibienfahrzeuge, Untergrundkämpfer Wie ein japanischer Ex-Militär einen chinesischen Angriff skizziert

In Japan wächst die Angst vor einem militärischen Konflikt mit Peking. Ein früherer General malt in einem Roman aus, wie sein Land in einen Krieg mit dem mächtigen Nachbarn hineingezogen werden könnte.