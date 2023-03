Reisfelder in Namie, einer Kleinstadt in der japanischen Präfektur Fukushima. Sie gehören dem Landwirt Jinichi Abe. Gerade werden sie von Baggern für den Reisanbau vorbereitet. Doch der Reis von Abe verkauft sich nicht gut.

Denn: Namie liegt nur wenige Kilometer von dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi entfernt. Dort war es im März 2011 in Folge eines schweren Erdbebens und Tsunamis zu einem Super-GAU gekommen. Rund 160.000 Menschen mussten evakuiert werden, viele Orte wurden aufgrund hoher Strahlenbelastung zeitweise unbewohnbar. In großen Teilen Nordostjapans, auch in Tokio, wurde eine erhöhte radioaktive Strahlung gemessen.

Auch Namie wurde damals evakuiert. Vor dem Reaktorunglück lebten hier rund 21.000 Menschen, heute sind es weniger als 2.000.

Takemitsu Imazu, Präsident von Biomass Resin:

»Damit die Menschen zurückkehren, braucht es Industrie, Arbeit. Wenn es keine Arbeitsplätze gibt, dann gibt es keinen Anreiz für Menschen zurückzukommen. Ich bin der Meinung, dass der Bau einer Fabrik hier dazu beitragen kann, die regionalen Probleme der Stadt zu lösen, indem Arbeitsplätze geschaffen werden und die Region attraktiver wird.«

Im März 2017 wurde der Evakuierungsbefehl für Namie aufgehoben, seitdem haben sich acht Unternehmen angesiedelt.

Die Firma »Biomass Resin« möchte die Region wieder attraktiver machen, ihr Geschäftsmodell: Aus Reis Granulat für Plastikprodukte herstellen. Im November hat sie eine Fabrik in Namie eröffnet. Das Bundesamt für Strahlenschutz bewertet landwirtschaftliche Produkte aus der Region Fukushima als weitgehend unbedenklich, doch die Konsumenten bleiben skeptisch.

In dem Verfahren wird der Reis mit einem Harz auf Erdölbasis vermischt und erhitzt, anschließend gepresst, abgekühlt und in Pellets geschnitten.

1.500 Tonnen Reis aus der Region Fukushima werden aktuell zur Plastikherstellung verwendet, 50 davon aus Namie. Im kommenden Jahr möchte die Firma mehr Reis von Namies Landwirten wie Abe kaufen.

Jinichi Abe, Reisbauer:

»Ich weiß nicht, wie viele Jahre es noch dauern wird, aber ich denke, es wird besser werden für Namie.«

Während der Landwirt optimistisch in die Zukunft blickt, sorgen sich die Fischer in der Region um ihr Geschäft.

Nach dem Atomunfall vor zwölf Jahren wurden 1,3 Millionen Tonnen Kühlwasser aus Reaktoren sowie Regen- und Grundwasser aus radioaktiv verseuchtem Gelände in Tanks gelagert. Doch weil der Platz knapp wird, soll das Wasser in diesem Jahr ins Meer geleitet werden.

Haruo Ono, Fischer:

»Ich denke, es ist noch zu früh, um das Wasser ins Meer zu leiten. Ich würde es verstehen, wenn sie es vorher mit allen besprochen hätten, aber das haben sie noch nicht. Sie sollten es nicht einfach so ins Meer leiten.«

Welche Gefahr von dem kontaminierten Wasser ausgeht, ist umstritten. Bis auf das radioaktive Wasserstoffisotop Tritium filtert der Betreiber viele gefährliche Stoffe heraus. Tritium gilt jedoch als vergleichsweise harmlos und ist nach Ansicht von Experten nur hoch dosiert schädlich für Menschen.

Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA erklärte, die Freisetzung entspreche den internationalen Standards und werde »der Umwelt keinen Schaden zufügen«. Nachbarn, darunter China und Südkorea, sowie Fischer wie Haruo Ono in Fukushima kritisieren die Pläne. Sie sorgen sich um die Wassersicherheit und befürchten einen Imageschaden.

Die zwei Beispiele zeigen: Zwölf Jahre nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima erholt sich die Region nur sehr langsam. Die Stadt Namie hofft auf einen Neustart.