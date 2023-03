Während Kishidas Besuch in der Ukraine hielt sich der chinesische Präsident Xi Jinping zu einem Staatsbesuch in Russland auf. Zugleich ließ der Kreml zwei seiner strategischen Bomber mehr als sieben Stunden lang über das Japanische Meer fliegen.

Japan – ein wichtiger Verbündeter der Vereinigten Staaten in Ostasien – hat selbst einen Territorialstreit mit Moskau um die südlichsten Inseln des Kurilen-Archipels, der bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs zurückreicht. Der Einmarsch Russlands hat in Tokio und in der japanischen Öffentlichkeit auch die Besorgnis darüber verstärkt, was mit Japan passieren würde, wenn China in Taiwan einmarschieren würde.