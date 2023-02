Die finalen Ergebnisse der digitalen Analyse sollen den Berichten zufolge in den kommenden Wochen von der Behörde vorgestellt werden. Demnach sind in den offiziellen Statistiken derzeit nur rund 6800 Inseln verzeichnet. Die neuen Daten könnten fortan etwa in Bildungs- und Informationsmaterialien über das Land veröffentlicht werden.