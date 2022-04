Japan Regierungschef Kishida bringt Opfer für umstrittenen Yasukuni-Schrein

Auf einer Pilgergang verzichtet er zwar, aber der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat dem umstrittenen Kriegsschrein Yasukuni in Tokio eine Opfergabe zukommen lassen.

In dem Schrein wird der in Kriegen für das japanische Kaiserreich Gestorbenen gedacht – unter ihnen sind auch verurteilte und hingerichtete Kriegsverbrecher. Anlass für Kishidas Opfer war das Frühjahrsfest des Shinto-Heiligtums, wie lokale Medien am Donnerstag meldeten.