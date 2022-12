Japan will Waffen zum »Gegenschlag«

Mit der Sicherheitsdoktrin könnte Japan ungeachtet seiner pazifistischen Nachkriegsverfassung feindliche Raketenstellungen außer Gefecht setzen, noch bevor die Geschosse abgefeuert werden. Hierzu will sich Japan Waffen zum »Gegenschlag« zulegen. Laut früheren Berichten erwägt Japan in diesem Zusammenhang auch die Anschaffung von Marschflugkörpern seiner Schutzmacht USA.

Japan empfindet das Aufrüsten Chinas sowie die Raketentests und das Atomprogramm Nordkoreas zunehmend als Bedrohung. Die Regierung will die Militärausgaben in den kommenden fünf Jahren auf etwa zwei Prozent der Wirtschaftsleistung verdoppeln, das entspricht rund 320 Milliarden Dollar. Das Militärbudget Japans wäre damit das drittgrößte weltweit hinter den USA und China. Dass sich das Land in die Lage versetzen will, im Ernstfall Raketenstellungen auf feindlichem Territorium auszuschalten, sieht die Regierung als Akt der Selbstverteidigung und daher im Einklang mit der pazifistischen Nachkriegsverfassung. Japan wolle keine Militärmacht werden, heißt es.