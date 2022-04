Gebietsstreit mit Japan Russland will Präsenz auf Kurilen-Inseln offenbar ausbauen

Der russisch-japanische Territorialstreit um die Kurilen-Inseln hat sich angesichts des Krieges in der Ukraine zuletzt verschärft. Nun plant Moskau offenbar, die umstrittenen, südlich der russischen Halbinsel Kamtschatka gelegenen Inseln vollständig zu erschließen. Das kündigte der stellvertretende Ministerpräsident Juri Trutnew laut russischer Nachrichtenagentur Tass während eines Arbeitsbesuchs in der fernöstlichen Region Chabarowsk an. Bereits im August 2021 hatte es Medienberichte gegeben, wonach Russland seine Militärpräsenz auf den Inseln ausbaut.