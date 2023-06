Aktivisten feiern die neue Regelung als erheblichen Fortschritt: In Japan ist Sex mit Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren künftig grundsätzlich verboten. Das Oberhaus in Tokio hat einstimmig eine entsprechende Reform des Sexualstrafrechts verabschiedet. Bisher lag das Schutzalter in Japan bei 13 Jahren.