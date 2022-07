»Dies ist ein sehr, sehr trauriger Moment«, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Rande des G20-Treffens in Indonesien. Die USA seien »zutiefst besorgt«. Der US-Botschafter in Japan reagierte geschockt auf den Anschlag. »Wir sind alle traurig und schockiert«, dass auf den ehemaligen Ministerpräsidenten geschossen worden sei, schrieb US-Botschafter Rahm Emanuel in einer Stellungnahme. »Abe-san« sei ein »herausragender Führer Japans und unerschütterlicher Verbündeter der Vereinigten Staaten« gewesen. »Die US-Regierung und das amerikanische Volk beten für das Wohlergehen von Abe-san, seiner Familie und der Menschen in Japan«, schrieb Emanuel.