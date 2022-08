Hinter der Kampagne steht die japanische Steuerbehörde, die National Tax Agency. Ihr geht es ums Geld: Seit 1980 ist der Anteil von Alkoholverkäufen an den japanischen Steuereinnahmen von fünf Prozent auf 1,7 Prozent im Jahr 2020 gesunken. Im Coronajahr fielen die Einnahmen um mehr als 110 Milliarden Yen auf 1,13 Billionen Yen, umgerechnet ein Rückgang um 800 Millionen auf 9,5 Milliarden Euro.

Als Gründe für den Rückgang, der bereits in den Achtzigern eingesetzt hat, gilt neben der Coronapandemie der sinkende Konsum junger Menschen. Auf der Webseite der Kampagne wird als Grund dafür die demografische Veränderung in Japan genannt. In Japan trifft eine der niedrigsten Geburtenraten auf eine der höchsten Lebenserwartungen. Laut Weltbank gibt es in Japan in der Bevölkerung prozentual mehr Menschen, die mindestens 65 Jahre alt sind, als sonst irgendwo auf der Welt.