Japan hält an seinem Uralt-Reaktor fest, Atomkraftgegner haben vor Gericht eine Niederlage erlitten: Der mit mehr als 40 Jahren älteste laufende Kernreaktor des Landes darf am Netz bleiben.

Das Bezirksgericht in Osaka wies die Forderung von Anwohnern zurück, den alternden Reaktor 3 im Atomkraftwerk Mihama in Zentraljapan wegen Sicherheitsbedenken abzuschalten. Der Block 3 in der Präfektur Fukui war 1976 in Betrieb gegangen. Nach der Atomkatastrophe in Fukushima 2011 war er zehn Jahre lang vom Netz genommen worden. Nach einer zwischenzeitlichen Wartung produziert er seit September wieder Strom.