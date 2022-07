Nach dem Attentat auf Ex-Premier Shinzō Abe wird die kollektive Trauer in Japan überschattet durch immer neue Erkenntnisse über die Motive des Attentäters. Am Wochenende tauchte ein Brief auf, den er einen Tag vor dem Anschlag an einen Blogger abgeschickt hatte. Darin begründet er die Tat mit dem negativen Einfluss, den die sogenannte Moon-Sekte auf das Leben seiner Familie hatte.

All das lenkt die Aufmerksamkeit auf ein Thema, das lange verdrängt wurde: der tiefe Filz, der die japanische Politik mit religiösen Sekten verbindet. Wieland Wagner, langjähriger Japan-Korrespondent des SPIEGEL, erklärt, wie Shinzō Abe darum zur Hassfigur für den Attentäter wurde und welche Rolle, die Moon-Sekte im Land spielt.

