Bei seinem Besuch in der Ukraine hat Hayashi nach Angaben Kiews auch Gespräche über den Wiederaufbau des Landes geführt. Dabei sei es um »die Aussichten für eine Zusammenarbeit beim Wiederaufbau von Wohnraum, bei der Gewährleistung der weltweiten Ernährungssicherheit, bei der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen und bei der humanitären Minenräumung« gegangen, sagte der ukrainische Regierungschef Denis Schmyhal am Samstag in Kiew nach dem Treffen.