Japanischer Premierminister vor G7-Gipfel Kishidas Countdown läuft

Japans Premier treibt viele politische Projekte an, an denen Vorgänger gescheitert sind. Doch richtig beliebt beim Volk ist Fumio Kishida nicht. Das will er ändern – am liebsten schon beim G7-Gipfel in seiner Heimat.