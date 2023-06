Der PiS-Mitbegründer war von 2006 bis 2007 Ministerpräsident Polens. Seit der erneuten Machtübernahme seiner Partei im Jahr 2015 gilt er als wichtiger Strippenzieher in der polnischen Politik – ob mit oder ohne Regierungsamt. Unter seinem Einfluss rückten in den vergangenen Jahren die nationalen Interessen ins Zentrum – etwa bei der Klima- oder der Migrationspolitik.

Rückkehr des Hardliners

Für den Herbst stehen in Polen Parlamentswahlen an. Dass Kaczyński nun wieder aktiv in die Regierungsarbeit einsteigt, wird als Zeichen gewertet, sich Vorteile im Wahlkampf verschaffen zu wollen. Vor allem in der Innen- und Sicherheitspolitik gilt der 74-Jährige als Hardliner.