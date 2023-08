Wiedereröffnung der Notre-Dame wird er nicht erleben

Der am 30. August 1948 geborene Georgelin diente in Infanterie- und Fallschirmjägerregimentern sowie im militärischen Geheimdienst. Er studierte am Command and General Staff College der US-Armee in Fort Leavenworth in Kansas und wurde anschließend persönlicher Militärchef des verstorbenen Präsidenten Jacques Chirac und dann von 2006 bis 2010 Stabschef der französischen Streitkräfte.