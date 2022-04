Noch sind in den USA Abtreibungen ungefähr bis zur 24. Schwangerschaftswoche erlaubt. Doch möglicherweise entscheidet der Oberste Gerichtshof bald über eine Verschärfung von Abtreibungsverboten ( lesen Sie hier mehr ). Auch in dem von den konservativen Republikanern regierten Bundesstaat Ohio wird bereits an einem neuen Gesetz gearbeitet, das Abtreibungen massiv erschweren soll.

Die erzkonservative Abgeordnete Jean Schmidt fordert ein fast vollständiges Abtreibungsverbot in Ohio. In einem Ausschuss für die Erarbeitung eines entsprechenden Gesetzentwurfs sorgte sie nun mit einer Aussage für Aufsehen, über die unter anderem die »Washington Post« berichtet. Ihr wurde von Richard Brown, einem Abgeordneten der Demokraten, ein hypothetischer Fall vorgelegt: Würde der Gesetzentwurf auch eine Teenagerin zwingen, das Kind ihres Vergewaltigers zu bekommen? Schmidts Antwort war ein Ja. Und das Kind, das aus der Vergewaltigung entstehe, sei doch eine »Chance« für das Mädchen, behauptete sie.

»Heartbeat Bill«: Supreme Court lässt Abtreibungsverbot in Texas zunächst in Kraft

Kampf um Abtreibungsrecht in den USA: Beste Feindinnen Aus Jackson berichtet Daniel C. Schmidt

Das Abtreibungsrecht ist eines der in den USA am meisten umkämpften gesellschaftlichen Themen. Der Supreme Court hatte 1973 in seinem Grundsatzurteil »Roe v. Wade« das grundsätzliche Recht von Frauen auf einen Schwangerschaftsabbruch verankert. Als Richtlinie gilt, dass Abtreibungen grundsätzlich so lange erlaubt sind, bis der Fötus außerhalb des Mutterleibs lebensfähig wäre.

Derzeit ist beim Supreme Court noch eine Klage gegen ein Gesetz in Mississippi anhängig, das fast alle Abtreibungen nach der 15. Schwangerschaftswoche verbietet. Sollte die konservative Mehrheit der neun Richter die Regelung bestehen lassen, könnten auch andere Bundesstaaten Abtreibungen weiter einschränken.