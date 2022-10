Eine laute Explosion, dann fängt das achtstöckige Hochhaus an zu brennen. Ein russischer Kampfjet ist am Montagabend in das Wohngebäude in der russischen Stadt Jejsk gestürzt. Dabei wurden mindestens 13 Menschen getötet, weitere wurden verletzt. Die Stadt liegt in der Region Krasnodar nahe der ukrainischen Grenze und beherbergt einen Luftwaffenstützpunkt.

Laut dem russischen Verteidigungsministerium hatte kurz nach dem Start des Flugzeugs ein Triebwerk Feuer gefangen. Die beiden Piloten konnten sich mit Fallschirmen retten. Der abgestürzte Kampfjet gehört zum Typ Su-34. Flugzeuge dieses Typs werden auch im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt. Die Maschine sei laut Angaben des russischen Militärs aber auf einem Übungsflug gewesen.

Dass ein russischer Kampfjet ohne Einwirkung der gegnerischen Luftabwehr verunglückt, ist kein Einzelfall. In den letzten Monaten gab es zahlreiche Berichte über Flugzeuge, die wegen versagender Technik abstürzten.

Die Hafenstadt Jejsk liegt im Norden der russischen Region Krasnodar am Asowschen Meer. Auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht liegt die von russischen Truppen besetzte ukrainische Stadt Mariupol. Die Distanz von Jejsk zur Ukraine ist so klein, dass von dort Luftangriffe auf ukrainisches Gebiet gestartet werden können.