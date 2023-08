US-Außenminister Antony Blinken und der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, begrüßten die geglückte Aktion. Damit sei eine Ölpest verhindert worden, »die große ökologische, wirtschaftliche und humanitäre Schäden verursacht hätte«, so Sullivan. Auch ein Sprecher der Vereinten Nationen in New York teilte im Namen von Uno-Generalsekretär António Guterres mit: »Damit wurde eine möglicherweise monumentale Katastrophe für Umwelt und Menschen abgewendet.« Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock sagte: »Die Rettungsaktion vor Jemens Küste unter Leitung der Vereinten Nationen hat gezeigt, was möglich ist, wenn die internationale Gemeinschaft gemeinsam anpackt.«