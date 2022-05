Katastrophenszenario vor der Arabischen Halbinsel: Die Uno warnt vor Milliardenkosten, falls ein vor der Küste des Jemen aufgegebener Öltanker zerbricht. Der Uno-Koordinator für humanitäre Hilfe im Jemen, David Gressly, sagte am Montag, dass ein jüngster Besuch mit technischen Experten an Bord der »FSO Safer« darauf hindeutet, »dass das Schiff in Kürze auseinanderbrechen wird«. Die Beseitigung der drohenden Ölpest könnte 20 Milliarden Dollar (19 Milliarden Euro) kosten.

Uno braucht 144 Millionen Dollar

»Die Auswirkungen eines Lecks wären katastrophal«, warnte Gressly. Dem Uno-Vertreter zufolge wollen die Niederlande am Mittwoch eine Geberkonferenz abhalten, um die Krise noch abzuwenden. Laut einer Schätzung vom vergangenen Monat benötigt die Uno dafür 80 Millionen Dollar. Damit soll das Öl von der »Safer« auf ein Ersatzschiff gepumpt werden.

Dies sei jedoch nur für die Sicherung der Ladung, betonte Gressly, der schätzte, dass für die Sicherungsarbeiten insgesamt 144 Millionen Dollar benötigt werden. Ob so viel Geld zusammenkommt, ist fraglich. Bei einer anderen Geberkonferenz im März fiel das Ergebnis verheerend aus. Bei der von der Uno organisierten Konferenz kam nur ein Drittel der erhofften 3,9 Milliarden Euro an Finanzzusagen zusammen. Die Veranstalter warnten davor, die Not im Jemen wegen des Kriegs in der Ukraine zu vergessen.