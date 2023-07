Die Umweltkatastrophe könnte gerade noch verhindert werden: An diesem Montag soll das Abpumpen von mehr als 200 Millionen Litern Öl von einem schrottreifen Tanker vor der Küste des Bürgerkriegslands Jemen beginnen. Dies kündigte Achim Steiner an, Leiter des Uno-Entwicklungsprogramms (UNDP) und Koordinator der Aktion. Viele Experten hatten mit einem Beginn der Aktion an diesem Sonntag gerechnet.