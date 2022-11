Der junge Mann sei am Dienstagabend mit einem weiteren Israeli über die Militärsperre Gilboa (Dschalame) in das Autonomiegebiet gefahren. Anschließend seien beide in einen Unfall verwickelt gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden, wo der junge Mann seinen Verletzungen erlag. Von dort aus sei die Leiche entführt worden. Man erwarte nun, dass sie in einem humanitären Akt an die israelischen Behörden übergeben wird, hieß es in der Mitteilung der Armee. Israelische und palästinensische Offizielle führten Gespräche, um die Freigabe der Leiche sicherzustellen.