Der russische Angriffskrieg in der Ukraine könnte nach Ansicht von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch Jahre dauern. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Wladimir Putin seine Ambitionen aufgegeben habe, die komplette Ukraine zu kontrollieren, sagte Stoltenberg am Mittwoch während des Treffens der 30 Außenminister der Bündnisstaaten in Brüssel. Man müsse sich bewusst darüber werden, dass der Krieg noch »viele Monate oder sogar Jahre« andauern könne.