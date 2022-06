Eine erhebliche Verstärkung der alliierten Abschreckungs- und Verteidigungskapazitäten – das wird beim Nato-Gipfel in Madrid laut Generalsekretär Jens Stoltenberg beschlossen. In Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine habe man bereits die Fähigkeit gestärkt, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu schützen und zu verteidigen, sagte der Norweger nach Gesprächen mit mehreren Staats- und Regierungschefs von Nato-Staaten in Den Haag. Beim Gipfeltreffen in Madrid Ende Juni werde man nun die nächsten Schritte unternehmen.