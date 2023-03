Generalsekretär Stoltenberg über finnischen Bündnis-Beitritt »Die Nato-Grenze mit Russland wird sich mehr als verdoppeln«

Finnlands bevorstehende Aufnahme in das transatlantische Verteidigungsbündnis ist aus Sicht von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ein klares Zeichen für das Scheitern der Politik von Russlands Präsident Wladimir Putin. Dieser sei mit dem erklärten Ziel in die Ukraine eingefallen, in Europa weniger Nato zu haben, sagte Stoltenberg am Montag bei einem Treffen mit Finnlands Außenminister Pekka Haavisto und Verteidigungsminister Antti Kaikkonen. Nun bekomme er das Gegenteil. »Die Grenze der Nato zu Russland wird sich mehr als verdoppeln«, sagte er mit Blick auf die bevorstehende Aufnahme des Landes. Es handele sich um zusätzliche 1300 Kilometer.