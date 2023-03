Wenn Jeremy Corbyn bei der nächsten Unterhauswahl in Großbritannien antreten will, muss er das ohne Unterstützung der Labourpartei tun. Die hat ihrem früheren Vorsitzenden untersagt, noch einmal als Labour-Kandidat in den Wahlkampf zu ziehen. Dafür stimmte das Führungsgremium der Partei laut übereinstimmenden Medienberichten mit 22 zu 12 Stimmen. Die Parteiführung gab damit einem Antrag des aktuellen Vorsitzenden Keir Starmer statt.