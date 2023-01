Noch am Abend besuchte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu den Tatort, begleitet vom Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Der israelische Polizeipräsident Kobi Shabtai sprach von »einer der schlimmsten Attacken, die wir in den letzten Jahren gesehen haben.«

Sicherheitslage schon zuvor angespannt – US-Außenminister reist Anfang nächster Woche wie geplant nach Israel

Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten hatte sich in den vergangenen Tagen deutlich zugespitzt. Militante Palästinenser im Gazastreifen und in größeren Städten im Westjordanland hielten am Freitagabend kurz nach dem Terroranschlag Freudenfeiern ab. Augenzeugen berichteten, wie Militante in die Luft schossen und auf die Straßen strömten.

Im Westjordanland und Ost-Jerusalem leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.

Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden radikalislamischen Hamas teilte mit, der Anschlag bei der Synagoge sei »eine Vergeltung für den Überfall der israelischen Armee auf das Flüchtlingslager Dschenin am Donnerstag«. Bei einem Feuergefecht mit israelischen Soldaten in der Stadt waren neun Palästinenser getötet und 20 weitere verletzt worden. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Betselem war es der tödlichste Militäransatz in dem Gebiet seit mehr als 20 Jahren.

In der Nacht auf Freitag hatten daraufhin verbündete militante Gruppen aus dem Gazastreifen mindestens sieben Raketen auf Israel abgefeuert. Israelische Kampfflugzeuge zerstörten danach in der Küstenenklave unter anderem eine unterirdische Raketen-Produktionsstätte.

US-Außenminister Anthony Blinken will sich bei einem Nahost-Besuch am Montag und Dienstag um Deeskalation bemühen. Wie sein Sprecher sagte, hält Blinken, der am Sonntag bereits Ägypten besucht, auch nach dem Anschlag in Jerusalem an seinen Reiseplänen fest.