Bei zwei Explosionen an Bushaltestellen im Großraum Jerusalem ist nach Polizeiangaben ein Mensch gestorben und mindestens 14 weitere Menschen verletzt worden. Ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka bestätigte am Mittwoch, ein Mann sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Unter den Opfern gab es mehrere Schwerverletzte. Die Polizei sprach vom Verdacht auf einen kombinierten Anschlag. In Jerusalem hat es in der Vergangenheit immer wieder Anschläge militanter Palästinenserorganisationen gegeben.