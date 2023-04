Medienberichten zufolge wurden zwölf Palästinenser verletzt und mehrere festgenommen. Nach Angaben der »Jerusalem Post« wurde auch ein Polizist verletzt. Die israelische Polizei teilte am Morgen mit, sie sei in die Moschee eingedrungen, um »Unruhestifter« zu vertreiben, die »Feuerwerkskörper, Stöcke und Steine« in die Moschee gebracht hätten.

Raketen aus Gaza – Alarm im Süden

Offenbar als Reaktion auf das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Jerusalem feuerten radikale Palästinenser im Gazastreifen Berichten zufolge mehrere Raketen ab. In der direkt an den Gazastreifen angrenzenden Stadt Sderot und weiteren Orten im Süden des Landes seien Alarmsirenen aktiviert worden, meldete die Armee. Angaben zu möglichen Verletzten gab es zunächst nicht.